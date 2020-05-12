"İnsan sağlığını, şampiyonluklardan önde tutuyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, voleybol ve basketbol liglerinin tescil edilmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Keleş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İSTANBUL BBSK OLARAK VOLEYBOL VE BASKETBOL LİGLERİNİN TESCİLİNİ OLUMLU KARŞILADIĞIMIZI BİLDİRİRİZ.

Covid-19 salgınının çıktığı ilk günlerde aldığı önlemlerle tüm antrenman, kamp vb faaliyetleri durduran kulübümüzün tek dileği sürecin en az zararla atlatılması ve normal yaşam şartlarına dönülmesidir.

İlgili federasyonların aldığı kararı destekleyen kulübümüz, her ortamda insan sağlığını şampiyonluklardan, kupalardan ve başarıdan önde tutmuştur.

Bu bağlamda voleybol ve basketbol branşlarında mücadelesini tamamlayan takımlarımızı kutlar, sezon boyunca alın teri döken sporcu-antrenör kadromuzla, hakem, gözlemci, temsilci ve medya dünyasına, desteğini kesintisiz sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve değerli sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

Yönetimimizle bundan sonraki süreci değerlendirip en doğru kararları alarak, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacak ve kulübümüz yine Türk sporunun lokomotifi olacaktır."

(İHA)