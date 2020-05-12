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Bugün 16:23 TSİ- Siyaset

“1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz” dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Elazığ ve Malatya’daki konut yapım çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, Elazığ ve Malatya’da depremin ardından vatandaşları sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, “TOKİ Başkanlığımızca Elazığ’da 19 bin 190, Malatya’da 4 bin 544 olmak üzere iki ilimizde toplam 23 bin 734 konut inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, “Konutlarımızı, belirlediğimiz rezerv alanlarda ve yerinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümle yıl sonuna kadar bitirecek, Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Evi yıkılan vatandaşlarımıza da bu süreçte kira yardımlarımız devam edecek” açıklamasını yaptı.

Kurum, “Milletimizin desteğiyle, yerel yönetimlerimizle el birliği içinde yılda 300 bin konut olmak üzere 1 milyon 500 bin konutumuzu dönüştürerek ülkemizi depremlere hazır hale getireceğiz” dedi.

(İHA)

Bugün 16:23 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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