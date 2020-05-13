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O Belediye Başkanı Açıkladı! Asgari Ücret 2 Bin 700 TL Oldu, TBMM’ye bir teklif sunuldu

Milyonlarca asgari ücretli çalışan için oldukça önemli bir gelişme yaşandı. 2020 asgari ücret görüşmelerinden çıkan 2 bin 324 TL yetersiz bulunurken, çalışanların talep ettiği zam ile ilgili TBMM’ye önemli bir teklif sunuldu.

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Türkiye genelinde çalışan her asgari ücretli çalışan için önem arz eden asgari ücret maaşlar ile ilgili olarak, yetersiz bulunan 2020 yılı maaşları için adımlar atılmaya devam ediliyor. Yaşanan son gelişmeler ile asgari ücret maaşının 2 bin 700 TL’ye çıkacağı iddia edildi.

TBMM Komisyonuna Teklif Sunuldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan ve akabinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklif ile ilgili olarak çıkacak sonuca göre asgari ücret maaşlarının 2 bin 700 TL’ye çıkması söz konusu oldu.


Çalışanların, emektarların , asgari ücretlilerin gözü kulağı hergün zam haberlerinde. Bu konuda önemli gelişmeler devam ediyor. Bazı belediyeler insiyatif alıp kendiişçilerinin asgari ücretini yükseltiyorlar. İşte Asgari ücreti 2.700 TL olan o belediye. bundan sonra?

Asgari ücretle ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı! Adana Büyük şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışan işçileri için asgari ücretin 2.700 TL olarak verileceğini duyurdu!

Adana Büyük şehir Belediyesi alınan karar neticesinde Büyük şehir'de çalışan işçilere ödenecek asgari ücret 2 bin 700 TL olacak! Asgari ücretin tüm Türkiye genelinde vergilendirmeden imtiyazlı tutularak 2 bin 700 TL'ye çıkarılması düşüncesi ilk kez Adana'da uygulandı! 

BAŞKAN KARALAR MÜJDEYİ AÇIKLADI

Adana Büyük şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, asgari ücretin 2 bin 700 TL olarak olacağını, inceleme sırasında açıkladı. belediye Başkanı Karalar basına verdiği Beyanat'ta, Büyük şehir Belediyesinin aylık 60 milyon liralık açığını sıfırladıklarını ve 2020 yılı sonuna kadar da bütçeyi aylık 50 milyon TL fazla gelir getireceklerini ifade etti. Ocak ayından bu zamana kadar bütçede açık olmadığını vurgulayan başkan Karalar, işçilere sevindirici haberi de duyurdu.

Başkan Karalar, Adana Büyük şehir Belediyesinin geçmiş zamanda işçi aylıklarının ödenmesi konusunda gecikmeler yaşadığını ancak bu günden böyle gecikme olmayacak maaşların tam gününde hesaplarda olacağını da duyurdu.

ZEYNEL KARALARIN AÇIKLAMALARI

Başkan Karalar, Adana Büyük şehir Belediyesi işçi maaşlarına yönelik açıklamalarda bulunarak çalışanlara güzel haber verdi.

“Uzun zamandır işçiye zamanında para ödeyemeyen bir Büyük şehir Belediyesi vardı. Çalışanlarımıza, 6-7 ay içinde maaşı gününde ödeyeceğimize dair söz verdik.

Bir ay gecikmeyle, geçen ay çalışanlarımıza ayın 15’inde maaşı ödedik ve geçmişe dönük maaş alacağı olan işçi kalmadı. Bundan sonra her ay düzenli olarak maaşlar ödenecek. Benim işçim, ‘Maaşım ne zaman yatacak?’’ diye düşünmeyecek. Ayın 15’inde söz verdiğimiz günde  para hesaplarda.”

Bugün 00:04 TSİ Ankara- Ekonomi

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