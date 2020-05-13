İstanbul Kapalıçarışı’da 6,9960 liradan alınan dolar, 6,9980 liradan, 7,5840 alınan euro ise 7,5960 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,99 liradan, euro ise 7,60 liradan satılmıştı.
Bugün 09:50 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,9980 liradan, euro ise 7,5860 liradan güne başladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz