Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,03’lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 33,19 puanlık artışla 99 bin 649,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,30 arttı.

(İHA)