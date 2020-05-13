Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,03’lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 33,19 puanlık artışla 99 bin 649,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,30 arttı.
Bugün 10:40 TSİ- Ekonomi
Borsa güne yatay başladı
Borsa, güne yüzde 0,03’lük hafif yükselişle başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz