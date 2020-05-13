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Bugün 13:10 TSİ- Spor

Eczacıbaşı VitrA, Natalia Pereira ile vedalaştı

Eczacıbaşı VitrA, 2019-2020 sezonunda kadrosuna katılan Brezilyalı smaçör Natalia Pereira ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
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Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia’ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.

NATALİA PEREİRA KİMDİR?

1989 Brezilya Ponta Grossa doğumlu oyuncu, turuncu-beyazlı kadroya katılmadan önce sırasıyla Osasco VC, Unilever Volei, Volei Amil, Rexona Ades, Fenerbahçe ve Minas Clube takımlarında oynadı. Deneyimli smaçör, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2012 Londra Olimpiyatları birinciliği

FIVB Dünya Grand Prix birinciliği (2006, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017)

FIVB Dünya Grand Prix ikinciliği (2010, 2011, 2012)

World Grand Champions Kupası birinciliği (2005, 2013)

2007 FIVB Dünya Kupası ikinciliği

World Grand Champions Kupası ikinciliği (2009, 2017)

2010 FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği

Güney Amerika Şampiyonası birinciliği (2009, 2013, 2015, 2017)

2019 FIVB Milletler Ligi ikinciliği

KULÜP BAŞARILARI

5 Brezilya Süper Ligi şampiyonluğu (2009-2010, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019)

6 Güney Amerika Kulüpler şampiyonluğu (2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019)

2016-2017 Türkiye Ligi şampiyonluğu

2017 Kupa Voley şampiyonluğu

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği

BİREYSEL BAŞARILAR

2009 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası - En iyi smaçör

2010 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası - En iyi smaçör

2015 FIVB Dünya Grand Prix’si - En iyi smaçör

2016 FIVB Dünya Grand Prix’si - En değerli oyuncu

2016-2017 Türkiye Ligi - En değerli oyuncu

2017 FIVB Dünya Grand Prix’si - En iyi smaçör ve En değerli oyuncu

2017 Güney Amerika Şampiyonası - En iyi smaçör

2018-2019 Brezilya Süper Ligi - En iyi smaçör

(İHA)

Bugün 13:10 TSİ İHA İstanbul- Spor

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