Eczacıbaşı VitrA, Natalia Pereira ile vedalaştı

Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia’ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.
NATALİA PEREİRA KİMDİR?
1989 Brezilya Ponta Grossa doğumlu oyuncu, turuncu-beyazlı kadroya katılmadan önce sırasıyla Osasco VC, Unilever Volei, Volei Amil, Rexona Ades, Fenerbahçe ve Minas Clube takımlarında oynadı. Deneyimli smaçör, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2012 Londra Olimpiyatları birinciliği
FIVB Dünya Grand Prix birinciliği (2006, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017)
FIVB Dünya Grand Prix ikinciliği (2010, 2011, 2012)
World Grand Champions Kupası birinciliği (2005, 2013)
2007 FIVB Dünya Kupası ikinciliği
World Grand Champions Kupası ikinciliği (2009, 2017)
2010 FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği
Güney Amerika Şampiyonası birinciliği (2009, 2013, 2015, 2017)
2019 FIVB Milletler Ligi ikinciliği
KULÜP BAŞARILARI
5 Brezilya Süper Ligi şampiyonluğu (2009-2010, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz