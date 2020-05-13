Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, liglerin iptal edilmesinin ardından sezon boyunca takıma destek veren taraftarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından paylaştığını mesajda, "Bu sezon Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri’ne büyük bir coşkuyla destek olarak tüm zaferlerimizde pay sahibi olan Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Bugün 14:50 TSİ- Spor
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ndan taraftarlara teşekkür
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca desteklerinden dolayı taraftarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz