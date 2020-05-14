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Ankara Mamak Haber - Mamak Belediyesi Haberleri

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Mamak’ta Yaşanan Tüm Gelişmeler

Mamak ilçesi kalabalık nüfusuyla birçok olaya tanıklık ediyor. Bu olaylar arasında Ankara Mamak cinayeti ile silahlı çatışmalar, soygun ve saldırılar gibi asayiş vakaları sık sık yaşanabiliyor. Bu nedenle Mamak’ta yaşıyorsanız söz konusu olaylar ile ilgili anında haber alma ihtiyacınızı karşılayacak internet haber sitemizi ziyaret ederek çevrenizde yaşanan gelişmelerden ivedi bir şekilde haberdar olabilirsiniz.

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