İstanbul Kapalıçarışı’da 6,9650 liradan alınan dolar, 6,9670 liradan, 7,5320 alınan euro ise 7,5340 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,97 liradan, euro ise 7,57 liradan satılmıştı.
Dün 09:50 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,9670 liradan, euro ise 7,5340 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz