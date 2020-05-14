Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,30’luk düşüşle başladı. Endeks, 300,65 puanlık azalışla 99 bin 858,48 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi de yüzde 0,09 değer kaybetti.

(İHA)