Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş’ta dün gerçekleştirilen korona virüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."

(İHA)