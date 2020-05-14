Fenerbahçe’den Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş’ta dün gerçekleştirilen korona virüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe, siyah-beyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Covid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve tesis çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz