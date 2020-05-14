Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mayıs ile biten haftada 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri de 308 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 457 milyon dolardan 51 milyar 149 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 8 Mayıs haftasında 102 milyon dolarlık artışla 34 milyar 684 milyon dolar oldu.

(İHA)