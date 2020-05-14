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Bugün 15:35 TSİ- Spor

TFF’den Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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TFF’den yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)

Bugün 15:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

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