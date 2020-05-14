TFF’den Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı

TFF’den yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)