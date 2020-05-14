TFF’den yayımlanan geçmiş olsun mesajında, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Bugün 15:35 TSİ- Spor
TFF’den Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz