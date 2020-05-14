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Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, “Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor” dedi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 7 oldu. Bugün toplam 34 bin 821 test yapılırken, bin 635 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 144 bin 749 oldu. Bugünkü 2 bin 315 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 104 bin 30’a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 508, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 963 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı yüzde 71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe” ifadelerine yer verdi.

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