10 yıl önce bugün neler oldu ?

“AYM’NİN ADINI ANA MUHALEFET KOYDULAR”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Manisa’da 19 fabrikanın toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada anayasa değişikliği konusuna değinerek CHP’ye yüklendi.

KILIÇDAROĞLU: ADAY SALI GÜNÜ NETLEŞİR

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, başkan adaylarının salı günü yapılacak il başkanları toplantısından sonra netleşeceğini söyledi.

TÜRKİYE’DEN AFGANİSTAN’A DAİMİ EĞİTİM MERKEZİ

Türkiye tarafından Afganistan’da yaptırılan 6 milyon 200 bin dolarlık Sürekli Eğitim Merkezi’nin temel atma töreni yapıldı. Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Sürekli Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine Afganistan Milli Eğitim Bakan yardımcısı Sadık Atman, Türkiye’nin Kabil Büyük Elçisi Basat Öztürk katıldı.

BODRUM’DA ASKERİ GEMİLERE YOĞUN İLGİ

Muğla’nın Bodrum ilçesi gemi yanaşma iskelesinde ziyarete açılan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait askeri gemiler vatandaşlardan ilgi görüyor. 5 askeri gemiyi ziyaret eden vatandaşlar Türk Donanması’nın sahip olduğu gücü yakından hissettiklerini ve bundan gurur duyduklarını belirtiyor.

ÜNİVERSİTELİLERDEN İLGİNÇ TASARIMLAR

Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, yıl içerisinde hazırladıkları ilginç elbiseleri düzenledikleri defilede kendi üzerlerinde sergiledi.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Farkı Sende Yarat" isimli defilede öğrencilerin hazırladığı ilginç tasarımlar dikkat çekti.

Bayan öğrenciler ilk olarak hayvan kostümleri ile sahneye çıktı. Ardından ise atık malzemelerden yapılan elbiseler sergilendi.

Elbiseler arasında, gazete, süpürge, plastik borular ve cerrah eldiveninden elde edilen tasarımlar bir ilgiyle izlendi.

(İHA)