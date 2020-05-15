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Bugün 12:05 TSİ- Ekonomi

Salgın döneminde balkon camlama sistemlerine talep yüzde 53 arttı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma yasağı tedbirleri milyonlarca insanı eve kapattı, nefes almak isteyen vatandaşın yardımına balkonlar yetişti. Bu süreçte balkon camlama sistemlerine olan talep ise yüzde 53 artış gösterdi.
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Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını alınan izolasyon tedbirleri neticesinde özellikle sosyal hayatı olumsuz yönde etkiledi. Salgın kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler milyonlarca insanın evlere kapanmasına neden olurken, vatandaşlar hava almak ve bir nebze de olsa sosyalleşmek için eski günlerdeki gibi evlerin balkonlarına yöneldi.

Dünyanın pek çok yerinde balkonlar, özellikle sosyal medyaya konserlerin, oyunların ve kahve molalarının yeni adresi olarak yansıdı. Balkon camlama sistemleri alanında hizmet veren küresel marka Albert Genau’nun verilerine göre bu süreçte cambalkon olarak adlandırılan açılıp kapanabilen balkon sistemlerine talep ise yüzde 53 arttı. Salgının kontrol altına alınmasının ardından başlayacak “yeni normal” dönemde cambalkon sistemlerinin ev satın alma kriterlerinin de başında gelmesi öngörülüyor.

“UNUTULAN BALKONLAR HAYATIN İÇİNDE KALMAMIZI SAĞLADI”

Vatandaşların evlerinden çıkmadığı salgın döneminde balkonların özellikle sosyal hayat için kıymetli ve keyifli bir alan olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Albert Genau Yönetim Kurulu Başkanı Adil Işıldak, yaşanan talep artışını değerlendirdi.

Işıldak, "Günlük hayatın yoğun temposunda balkonlarımıza çıkmaya vakit bulamazken, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte biraz olsun hava almamıza, sokağımızı ve komşularımızı görmemize olanak tanıyan balkonların yüzümüzü güldüren pek çok ana sahne olduğunu görüyoruz. Bazı belediyeler kendilerini arayan vatandaşlara ücretsiz balkon menekşesi gönderirken, keman virtüözleri ve müzik grupları balkon konserleri düzenliyor, apartman sakinleri ise balkondan balkona isim-şehir oynuyor, kahve keyifleri balkonlara taşınıyor. Böylece hayatın içinde kalmamızı sağlayan balkonlarda geçirilen zaman artarken bu alanların daha kullanışlı ve konforlu hale getirilmesi gereği doğdu. Biz de mevcut cambalkon sistemlerimize ilaveten yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğümüz AR-GE çalışmalarımızın sonucunda tam otomatik çalışma prensibine sahip olan yeni, patentli sistemimizi ’tambalkon’ adıyla dünyada ilk kez pazara sunduk."

"YENİ NORMALDE YENİ NESİL TAM BALKONLAR ÖNE ÇIKACAK"

Salgın sürecinde çokça değerlendirilen balkonların yeni normal dönemde de vatandaşların gözde alanlarından biri olacağını belirten Adil Işıldak, özellikle yalıtım, konfor ve güvenlik konusunda avantaj sağlayan yeni nesil tambalkonların tercih edileceğine dikkat çekerek, "Bilinen cam balkon sistemlerinden farklı olarak panoramik cam panellerin bir kullanıcıya ihtiyaç duymadan, sadece uzaktan kumanda yardımıyla ister açık ister kapalı kullanılabildiği tam balkon sistemi, ‘yeni normal’ dönemde öncelikli tercih olacak ve ev satın alma kriterlerinin de başında gelecektir. Panellerin temizlik moduna getirilmesiyle dışarı sarkmadan veya merdivene çıkmadan kolayca temizlenebilen tam balkon modeli, hava-su-rüzgar yalıtımının yanı sıra tek camlı cambalkon sistemlerine göre 5 kata varan ısı yalıtımıyla da sosyal mesafenin korunacağı bu aylar için oldukça avantajlı. Şirket olarak bizler de geliştirdiğimiz tambalkon sistemimizi Türkiye’deki 230’un üzerinde bayimiz ve dünyada 60 ülkede aynı anda satışa sunarak sosyal izolasyonu keyifli hale getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bugün 12:05 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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