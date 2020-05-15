Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:15 TSİ- Ekonomi

Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu

Nisan ayında ekonomide en çok dolar kuru ve altındaki yükseliş konuşulurken, FED’in gerçekleştirdiği toplantı sonrası gittiği faiz indirimi de gündemde geniş yer buldu.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Medya Takip Merkezi, Nisan ayında ekonomi gündemini oluşturan başlıkları açıkladı. Rapora göre, ay boyunca koronavirüs salgınının etkisiyle yukarı doğru ivme gösteren Dolar kuru en çok konuşulurken, güvenli liman arayanların en büyük yatırım araçlarından biri olan altındaki yükselişler de medya gündeminde yerini aldı.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ

Dünya ekonomisini etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda belirsizlik devam etti. Nisan ayına 6,70 seviyesinde başlayan Dolar kuru, ay boyunca yukarı yönlü bir ivme kaydetti. Salgın endişeleriyle baskı altında olan Dolar, 7 TL seviyesine dayandı. Öte yandan Euro kuru ise 7,6 TL’yi görürken, Sterlin kuru ise 8,71 TL’ye kadar yükseldi. Nisan ayını 6,98 seviyesinde kapatan Dolar kuru ay boyunca 142 bin 159 habere konu oldu.

ALTIN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam etmesi ve konuya ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarının da yukarı yönlü ivme kazanmasına sebep oldu. Nisan ayına 342 TL’den işlem görerek başlayan gram altın, Koronavirüs gelişmeleri sonrası ülkelerin atmış oldukları ekonomik adımlar ve Suudi Arabistan, Rusya, ABD ve OPEC petrol kararlarına göre ay boyunca ufak düşüşler yaşasa da yukarı yönlü bir ivme seyretti. Yatırımcıların, güvenli liman olarak tercih ettiği altın, Nisan ayını 378 TL seviyesinde kapatarak ay boyunca 46 bin 69 haberde konuşuldu.

FED İNDİRİMİ YENİDEN GÜNDEMDEYDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da salgın sürecinde ikinci toplantısını Nisan ayında gerçekleştirdi. İlk PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti. Böylece politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti. Nisan ayında yapılan toplantının ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekildi. Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üzerinde gelen 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası dolar yukarı yönlü hareket başladı. 6,97 seviyelerinde başlayan ve faiz kararına kadar sakin seyreden dolar kuru, beklentileri aşan faiz indirimi sonrası 7 TL’yi gördü. Merkez Bankası ay boyunca 40 bin 782 habere yansırken, faiz ise 53 bin 548 haberde konuşuldu.

(İHA)

Bugün 14:15 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıta Çifte İndirim oldu mask
Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıta Çifte İndirim oldu
İstanbul’da mevsimin ilk bezelye hasadı yapıldı mask
İstanbul’da mevsimin ilk bezelye hasadı yapıldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı mask
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Mayıs 2020 mask
Ankara Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Mayıs 2020
İş Dünyası “Yeni Normalleşme” Dönemine Ümitli mask
İş Dünyası “Yeni Normalleşme” Dönemine Ümitli
Banka şubeleri 15 ilde 18 Mayıs günü kapalı olacak mask
Banka şubeleri 15 ilde 18 Mayıs günü kapalı olacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı mask
Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı
Tekeri patlayan otomobil benzinliğin marketine girdi mask
Tekeri patlayan otomobil benzinliğin marketine girdi
Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat sarması’ oynadılar mask
Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat sarması’ oynadılar
43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor mask
43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı mask
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı
Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi mask
Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL