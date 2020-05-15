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Bugün 15:15 TSİ- Spor

Volkan Ballı: "Lig başlama tarihi kesinleştiği anda toplu halde çalışmalara başlayacağız"

Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, liglerin belirlenen başlama zamanının 12 Haziran gibi gözüktüğünü belirterek, başlama tarihinin kesinleşmesinin ardından toplu halde çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
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Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı online olarak gerçekleştirilirken, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı da takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına başladıktan sonra 19 Mart tarihine gelinen süreçte takımın ligde 7. ve Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçının ilk ayağını oynadığını belirten Ballı, "Maalesef tüm dünyanın sorunu olarak çıkan salgın sonunda Türkiye’de de futbolun durmasına sebep oldu. Alınan kararlar doğrultusunda liglere ara verildi. Bunların hemen akabinde başkanımızla toplantılar yaparak almamız gereken tedbirleri masaya yatırmıştık. Tedbirleri en kısa zamanda faaliyete geçirdik. Özellikle bu tedbirlerde sporcularımızın sağlıkları ön plandaydı. Futbolculara teşekkür ediyorum, hepsi bu kurallara uydular. Evlerinden dahi dışarı çıkmadılar. Futbolcularımız online programlarla, antrenörlerimizin kontrolünde çalışmalarını yaptı. Bu durumla, fiziksel durumları korumaya çalıştık. 22 Mart’tan sonraki süreçte 6 hafta futbolcular evde çalıştılar ve daha sonrasında tesislerimizi sürekli sterilize ettik. Futbolcularımızı tesislere bireysel olarak çağırıp 2’li gruplar halinde antrenmanlar yaptırdık. Sonuçta açıklanan bir tarih var ve netleştiği anda programlar ona göre uygulanmaya devam edecek. Belirlenen başlama zamanı 12 Haziran gibi gözüküyor. Bu tarihe göre bu planlar programlar yapılmakta. Bu kesinleştiği anda takımımız toplu halde çalışmaya başlayacak. Burada her türlü tedbir alınmakta" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar /İHA)

Bugün 15:15 TSİ İHA İstanbul- Spor

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