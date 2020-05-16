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Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

Normalleşme planına göre, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması ve tarih detayları...
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Normalleşme Planı içerisinde yer alan, sosyal yaşam alanları bölümünde yer almaktadır. Normalleşme planına göre, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Haziran 2020) olduğu belirtilmiştir. Bu plana göre Ankara'da ki hamamlar 1 haziran'da açılması planlanmaktadır.

Ören yerlerinin açılması (1 Haziran 2020) •Nikâh salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması (1 Haziran 2020)

Mesire yerleri ile piknik alanlarının açılması (15 Haziran 2020) şeklinde açıklanmıştır.

Ankara Hamamları

Ankara’nın en gözde hamamları hangi gün müsait, hangi günlerde en kalabalık zamanları ve daha pek çok sorunun cevabı internet sitemizde sizler için yanıt buluyor. Ankara hamamları tarihi ve modern alternatifleri içerisinde;

·        Hangi gün kadınlara,

·        Hangi gün erkeklere

Sorularına yanıt bulabileceğiniz şekilde gün ve saat bilgileri içerisinde sizlere rehber niteliğinde web sitemizde yer alıyor. Türk Kültürü’nün en önemli parçası olan hamam kültürünü Başkent’te size yaşatabilecek seçenekleri, hangi hamamın ziyaretçilerini memnun ettiğini ve hangi hamamın hangi hastalıklara şifa olduğunu web sitemizden takip ederek aklınızda yer alan pek çok sorunun yanıtını bulabilirsiniz. Hamam kültürü her ne kadar kültürümüzde önemli bir yere sahip olsa da sonucundan memnun olmayacağınız hamam seçimi ile kötü sürprizler yaşamak istemiyorsanız planınızı yapmadan önce web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.

Ankara Hamamları 2020 Fiyatları

Ankara’da tarihi ve modern pek çok hamam bulunmaktadır. Başkent’in ilçelerinin pek çoğunda yer alan hamam alternatiflerine birkaç örnek vermek gerekirse;

·        Şengül Hamamı,

·        Yenişehir Hamamı,

·        Tarihi Eynebey Hamamı,

·        Tarihi Karacabey Hamamı,

·        Ankara Hamamı,

·        Osmanlı Hamamı,

·        Roma Hamamı,

·        Hamam-ı Cedid,

·        Keçiören Hamamı,

·        Yeni Mahalle Hamamı

Ve daha pek çok tavsiye edilebilecek alternatif yer almaktadır. Sayısız alternatif içerisinden tavsiye edilen tüm seçenekler için müsaitlik durumu ve fiyat bilgisi gibi ayrıntıların yer aldığı web sitemizde Ankara Hamamönü hamam fiyatları ve daha fazlası için detaylı bilgiler yer almaktadır.

Ailecek Gidilebilecek Karışık Ankara Hamamları

Geleneksel olarak sadece erkeklere ve kadınlara hizmet veren hamamlarla birlikte bay bayan karışık hamam Ankara için tercih edilebilecek aile ile gidilmeye uygun seçenekler hakkında detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

·        Termal,

·        Havuzlu,

·        SPA

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Bugün 01:15 TSİ Ankara- Yaşam

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