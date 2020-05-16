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Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre,

Katar Büyükelçisi Fikret Özer ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem Akay merkeze alındı. Akay’dan boşalan göreve Orhan Işık atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl atandı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Necmi Özben, Personel Genel Müdürlüğüne Ahmet Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü Yardımcılığına Adem Dinç ve Mehmet Ertuğrul Karsu, Strateji Geliştirme Başkanlığına İhsan Çimen ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Fatih Taşdelen uygun görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Cemil Turan görevden alınarak yerine Emin Özkan’ın ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliği’ne de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu getirildi.

(Muhammet Mücahit Dereli /İHA)

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