Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:20 TSİ- Gündem

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN ’NÜKLEER TAKAS’ İÇİN İRAN’A GİTTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran seyahati öncesi, Adnan Menderes Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İran ziyaretinin nükleer takas ile ilgili olduğunu ifade etti.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU BURSASPOR OLDU

“ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR HAK ETTİK”

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Bursaspor sahasında Beşiktaş’ı yenip Fenerbahçe’nin de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti dedi.

ADANA’DA TARAFTARLARI İTFAİYE SERİNLETTİ

Adana’da hava sıcaklığının 35 dereceye, nemin ise yüzde 50’lere çıkması vatandaşları bunalttı.

Adana Demirspor ile Belediye Vanspor arasında oynan maçta ise taraftarların "Yangın var" şarkısıyla yaptığı çağrıya itfaiyeden karşılık gecikmedi.

İtfaiye aracı devre arasında taraftarları hortumla serinletti.

KONYA 1. MAHALLİ OTODRAG YARIŞLARI YAPILDI

Otomobil ve Motosiklet Sporları Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Konya 1. Mahalli Otodrag Yarışları yapıldı.

Saraçoğlu Drag Pisti’nde gerçekleşen yarışlara, Türkiye’nin birçok ilinden gelen modifiye edilmiş 51 otomobil katıldı. Yerli ve yabancı bir çok marka otomobilin yarıştığı etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kapılarının yerine naylon takılan ve birçok yeri bantla tutturulmuş olan bir otomobil ise izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kendinden daha iyi bir otomobille yarışan bu araç, diğer yarışçının otomobilinin arıza yapması üzerine yarışı kazandı.

(İHA)

Bugün 10:20 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İçişleri Bakanlığından 5 belediyeye yeni görevlendirme mask
İçişleri Bakanlığından 5 belediyeye yeni görevlendirme
Bakan Kasapoğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret mask
Bakan Kasapoğlu’ndan Anıtkabir’e ziyaret
Model fabrikadan eğitim alan KOBİ’ye KOSGEB’den 70 bin TL mask
Model fabrikadan eğitim alan KOBİ’ye KOSGEB’den 70 bin TL
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti”
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" mask
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor"
Vefa Sosyal Destek grupları 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı mask
Vefa Sosyal Destek grupları 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneye ulaştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı
Ankara'da Yemek Yerine, Göbek Attıran Şahsa 150.000 TL'lik Ceza Şoku! mask
Ankara'da Yemek Yerine, Göbek Attıran Şahsa 150.000 TL'lik Ceza Şoku!
Ankara’da bebek kaçırma olayı kameralara yansıdı mask
Ankara’da bebek kaçırma olayı kameralara yansıdı

GALERİ

5 Tırın Zincirleme kaza anı kamerada mask
5 Tırın Zincirleme kaza anı kamerada
Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek mask
Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek
Kısıtlama öncesi halk pazarında yoğunluk mask
Kısıtlama öncesi halk pazarında yoğunluk
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti”
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 15 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 15 Mayıs 2020
Ankara'da Yeni Metro Müjdesi! Ulaşım Ağı Genişliyor mask
Ankara'da Yeni Metro Müjdesi! Ulaşım Ağı Genişliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL