Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelleri ortadan kaldıracak organizasyonlara imza atmaya devam ediyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Halk Ekmek ve Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası iş birliği ile Başkentli 100 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlara ayrıca hijyen kitleriyle birlikte Başkan Yavaş’ın mektubu da iletildi.

Engelliler Haftası dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 100 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıttı.

BAŞKAN YAVAŞ’IN MEKTUBUYLA BİRLİKTE TESLİMAT

Engelli vatandaşların evlerine yapılan tekerlekli sandalye dağıtımında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mektubu da iletildi.

Mektubunda zor bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Başkan Yavaş, engelli vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“İmkanlarımız ölçüsünde tüm ihtiyaç sahibi Ankaralılar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de aralarında bulunduğunuz 100 hemşehrimize tekerlekli sandalyelerinizle birlikte hijyen kitlerini ulaştırıyoruz. Bir yandan da sizlerle birlikte engelsiz ve eşit bir Başkent kurmak adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu vesileyle sizlere ve ailelerinize sağlıklı günler diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

ENGELLİLERİN YANINDA BİR BÜYÜKŞEHİR

Simitçi esnafının desteğiyle tekerlekli sandalyeleri dağıttıklarını belirten Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, koronavirüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve sabundan oluşan hijyen kitlerinin teslim edildiğini söylerken, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Engellilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Medine Mutlu, “42 yaşında MS hastası oğlum Bülent Mutlu sayenizde gülüyor. Bizi unutmayıp hatırlandığınız için teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. 37 ve 35 yaşlarındaki iki çocuğu için tekerlekli sandalyeyi alan Muhlis Altun da, “Kapımızı çalmanız bizi duygulandırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.