Olay, öğlen saatlerinde Nallıhan Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Köpeğin havlama seslerini duyan vatandaşlar köprü mazgalına sıkıştığını gördü. Köpeği kurtarmak için Nallıhan İtfaiyesi ve Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu köprü mazgalına sıkışan köpek çıkarılarak kurtarıldı. Bazı vatandaşlar köpeğin önüne sıcaktan etkilenmesin diye su koydu. Köpeğin kurtulması ile sevinen vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Bugün 19:17 TSİ- Asayiş
Köprü mazgalına sıkışan köpek yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir köprü mazgalına sıkışan köpek itfaiye ve polis ekipleri tarafından yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz