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Avukatlar tedirgin! TBB Yönetim Kurulu Ankara'da Avukatlık Kanunu değişikliğini tartıştı

Ankara'da TBB Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu değişikliği tartışmalarını değerlendirdi. "Bizler, çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız"
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, "çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine" karşı olunduğunu bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olağanüstü toplandı.

Ankara'da Türkiye barolar birliği Avukatlık kanunu değişikliği hakkında gündemde konuşulan konular hakkında toplandı. Toplantı sonrasında internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun baroların yeniden yapılandırılması ve seçim sistemi konusunda görüşme yapmak üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandığı ifade edildi. 

Açıklamada, 8 Mayıs'ta yapılan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında, basında çıkan haberlere göre Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 baroya ayrı ayrı yazı yazılmasına karar verildiği hatırlatıldı. 

Ankara'da TBB Yönetim Kurulu, Avukatlık Kanunu değişikliği tartışmalarını değerlendirdi

Yönetim Kurulunun, baroların yaptığı kamuoyu açıklamaları ile gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak yaptığı müzakereler sonucunda hazırlanan açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı olarak duyurulmasına karar verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baroların adil yargılanma hakkının ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru ve taşıyıcı sütunu olduğunu bir kez daha kararlılıkla ifade eden bizler, çoklu baroya, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine, baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız. 

TBB Başkanının, delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

Bugün 21:56 TSİ Ankara- Hukuk

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