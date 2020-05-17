Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de görev yapmakta olan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmayı hedefleyen voleybol söyleşileri mayıs ayında da tüm hızıyla devam ettiğini belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin yer aldığı söyleşinin beşinci bölümünde ’Pas ve Pasör’ konusu hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Bugün 13:15 TSİ- Spor
Giovanni Guidetti ile voleybol söyleşilerinin 5.’si gerçekleşti
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibi, video konferans yoluyla Türkiye’de görev antrenörlerle buluşmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz