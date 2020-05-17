Giovanni Guidetti ile voleybol söyleşilerinin 5.’si gerçekleşti

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de görev yapmakta olan voleybol antrenörleri arasında iletişimi geliştirip, bilgi ve beceri paylaşımında bulunmayı hedefleyen voleybol söyleşileri mayıs ayında da tüm hızıyla devam ettiğini belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve teknik ekibinin yer aldığı söyleşinin beşinci bölümünde ’Pas ve Pasör’ konusu hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Söyleşiler periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

(İHA)