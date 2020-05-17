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65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı

Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ikinci kez kendilerine verilen izinle sokağa çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17 Mayıs günü 12.00-18.00 saatleri arasında ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verileceğini belirtmişti. Ankara’da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, ikinci kez kendilerine verilen izin kapsamında bu kez 6 saatliğine dışarı çıktı. Sokak ve caddelerde bulunan parklara akın eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat etti. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların parklarda koşu yaptığı ve güneşlendiği görüldü.

GENÇLERE MEYDAN OKUDU

Kısıtlamanın 12.00-18.00 saatleri arasına alındığından haberinin olmadığını ve 1 saattir koşu yaptığını ifade eden Hacı Ömer Erkan (69), koşunun ardından şınav çekip gençlere meydan okuyarak, “Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İzinlerden memnun olduğunu aktaran Meryem Özer (69) ise, “Fırsat buldukça çıkıyoruz. Çalışıp emekli olunca evde oturması zor. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz elimizden geldiğince” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında korona virüsle mücadelede alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık 50 gün sonra verilen 4 saatlik izinle sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti. Başkent’te yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen 4 saatlik izinle sokak ve caddelerde bulunan parklara akın etmişti.

(Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü

/İHA)

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