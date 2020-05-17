UEFA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal’i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı.
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UEFA’dan Galatasaray paylaşımı
UEFA, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal’i geçerek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz