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UEFA’dan Galatasaray paylaşımı

UEFA, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal’i geçerek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı.
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UEFA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal’i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı.

(İHA)

Bugün 13:50 TSİ İHA İstanbul- Spor

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