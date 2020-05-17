Hastaneler 1 haziran’da yeni normale geçiyor

DİĞER HASTANELER HAZİRANDAN İTİBAREN CORONA VİRÜS ÖNCESİNDEKİ GİBİ HASTA KABUL EDEBİLECEK

Salgın döneminde nakit akışının bozulduğuna dikkat çeken sağlık sektörü ise Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan bazı talepleri var.

SUT fiyat artışlarının her yıl makul düzeye endekslenmesini, 3 aylık dönem için geçmiş bir yılın SGK faturalarına göre ödeme yapılmasını ve hijyen tedbirleri nedeniyle artan giderler için destek bekliyorlar. COVID-19 sürecinde yerli malzeme üretiminin teşvik edilmesi de sektörün talepleri arasında.

(İHA)