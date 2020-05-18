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Ankara Çankaya haber - Çankaya Belediyesi haberleri

Ankara’nın Çankaya ilçesine ait en güncel haber başlıklarına yer veren bir site olarak okuyucularımız ile tüm haberleri sıcağı sıcağına paylaşmaktayız.
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Ankara Çankaya haber - Çankaya Belediyesi haberleri haber sitemizde güncel ve gündem haberleriyle takip edebilirsiniz. Çankaya ilçesine ait haberler Ankara haber sitemizde bulunmakta olup en kapsamlı ve tarafsız haberlere yer vermekteyiz. Ankara’nın Çankaya ilçesine ait en güncel haber başlıklarına yer veren bir site olarak okuyucularımız ile tüm haberleri sıcağı sıcağına paylaşmaktayız.

Çankaya son dakika haberlerini hızlı bir şekilde haber sitemize yüklüyor ve vatandaşların her gelişmeden hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Haberlerimiz sadece Çankaya merkez ile ilgili değil Çankaya’da bulunan her bir semt ve mahalleye yönelik tüm haberleri içermektedir.

Kapsamlı bir bilgi ağımız bulunmakta olup haber akışımızı bu bilgi ağına bağlı olarak düzenlemekteyiz. Çankaya haber başlıklarına baktığımız zaman sıklıkla ekonomik ve siyasi haberler ile karşılaşmaktayız.

Çankaya İlçesi Hakkında Bilgiler

Çankaya ilçesi Ankara’nın en eski ilçeleri arasında yer almakta olup birçok farklı döneme ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kazılar ve sanat tarihi araştırmalarının da sıklıkla yapıldığı bir bölge olan Çankaya’da Hitit dönemine ait birçok eser bulunmuştur.

Çankaya ilçesinin serüveni ise Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte başlamaktadır. Siyasi ve politik unsurların çok fazla olduğu Çankaya ilçesinde büyük siyasi isimler yaşamış ve işlerini Çankaya’dan yönetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk de başta olmak üzere birçok yönetici ve TBMM üyesi Çankaya’da yaşamış ve halen yaşamaktadır.

1936 yılında Çankaya, Ankara’nın önemli ve merkezi bir konumu olarak kabul edilerek ilçe statüsüne getirilmiştir. Ankara haber sitemiz aracılığı ile en güncel ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz. Çankaya’nın şu an ki nüfusu 2018 sayımlarına göre 920 bin kişiden oluşmaktadır.

Çankaya Adı Nereden Gelmektedir

Yüzyıllar önce, bu akan su bir sonraki havuzda toplanmış olurdu. Birçok sıkıntıyı iyileştirirdi, iyileşemez hastalara şifa ve iyileştirirdi. Bu yüzden bu yere Çankaya demişler.

Bir rivayete göre de Çankaya'nın adının Çengikayası'nın çeng'in çalındığı, değiştiği Çengikaya olduğu ve Çankaya olduğu söylentisi var.

Yine bir rivayete göre Papazın bağı denilen Bölgede Pastor's Vineyard adlı bir kilise vardı. İbadet saatlerinde burada çan çalarmış. İbadet saatinde çanları çalması ile bu bölge bu şekilde anılırmış.

Çankaya Haber Akışı

Çankaya haberleri sitemizde belli kategoriler ile yer almaktadır. Son dakika haberleri için ayrılan kategorimiz de bulunmaktadır.

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Gibi birçok farklı başlık altında bulunan Çankaya haberleri sitemizde yer almakta olup okuyucumuz ile hızlı bir şekilde paylaşılmaktadır.

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