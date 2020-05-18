Ankara Çankaya haber - Çankaya Belediyesi haberleri

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Çankaya İlçesi Hakkında Bilgiler

Çankaya ilçesi Ankara’nın en eski ilçeleri arasında yer almakta olup birçok farklı döneme ev sahipliği yapmıştır. Arkeolojik kazılar ve sanat tarihi araştırmalarının da sıklıkla yapıldığı bir bölge olan Çankaya’da Hitit dönemine ait birçok eser bulunmuştur.

Çankaya ilçesinin serüveni ise Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte başlamaktadır. Siyasi ve politik unsurların çok fazla olduğu Çankaya ilçesinde büyük siyasi isimler yaşamış ve işlerini Çankaya’dan yönetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk de başta olmak üzere birçok yönetici ve TBMM üyesi Çankaya’da yaşamış ve halen yaşamaktadır.

1936 yılında Çankaya, Ankara’nın önemli ve merkezi bir konumu olarak kabul edilerek ilçe statüsüne getirilmiştir. Ankara haber sitemiz aracılığı ile en güncel ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz. Çankaya’nın şu an ki nüfusu 2018 sayımlarına göre 920 bin kişiden oluşmaktadır.

Çankaya Adı Nereden Gelmektedir

Yüzyıllar önce, bu akan su bir sonraki havuzda toplanmış olurdu. Birçok sıkıntıyı iyileştirirdi, iyileşemez hastalara şifa ve iyileştirirdi. Bu yüzden bu yere Çankaya demişler.

Bir rivayete göre de Çankaya'nın adının Çengikayası'nın çeng'in çalındığı, değiştiği Çengikaya olduğu ve Çankaya olduğu söylentisi var.

Yine bir rivayete göre Papazın bağı denilen Bölgede Pastor's Vineyard adlı bir kilise vardı. İbadet saatlerinde burada çan çalarmış. İbadet saatinde çanları çalması ile bu bölge bu şekilde anılırmış.

Çankaya Haber Akışı

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