Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 1,13’lük yükselişle başladı. Endeks, 1.129,92 puanlık artışla 100 bin 898,07 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı.

(İHA)