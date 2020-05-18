Digne, Philippe Clement’in yerine kendini koydu

Galatasaray’dan kiralık olarak Belçika’nın Club Brugge takımına giden ancak Teknik Direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, kulüp tarafından paylaşılan şampiyonluk fotoğrafında kendisini göremeyince ilginç bir yönteme başvurdu.
Belçika ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafında olmayan Diagne, aynı fotoğrafta Philippe Clement’in yerine kendini ekleyerek hesabından takipçileri ile paylaştı.
Belçika’da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenen ligler tescil edilmiş, Club Brugge de şampiyon olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz