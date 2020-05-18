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Bugün 13:10 TSİ- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 388 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,20 liradan, 2 bin 540 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 570 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 500 liradan, bin 265 liradan alınan Yarım Ziynet bin 275 liradan ve 632 liradan alınan Çeyrek Ziynet 637 liradan satılıyor.

(İHA)

Bugün 13:10 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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