Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 388 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,20 liradan, 2 bin 540 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 570 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 500 liradan, bin 265 liradan alınan Yarım Ziynet bin 275 liradan ve 632 liradan alınan Çeyrek Ziynet 637 liradan satılıyor.

(İHA)