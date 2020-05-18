Ankara Keçiören Haber - Keçiören Belediyesi Haberleri

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Son Dakika Keçiören Haberleri

Ankara’nın en çok göz önünde olan ilçelerinden biri olan Keçiören, 1984 yılından sonra daha önce bağlı olduğu Altındağ ilçesinden ayrılarak ilçe hüviyeti kazanmasından sonra oldukça gelişirken, 2019 yılı itibariyle 1 milyonu geçen nüfusuyla da oldukça dikkat çekmektedir. Aynı zamanda 7/24 yaşayan bir ilçe olarak da ifade edilen Keçiören için sitemizde son dönemdeki;

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· Keçiören’de çatışma

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Ankara Keçiören Haberleri

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