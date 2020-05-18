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Bugün 16:20 TSİ- Spor

Mustafa Cengiz, ameliyattan çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in mide ameliyatının başarılı gerçekleştiği ve Cengiz’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ameliyata giren Prof. Dr. Dursun Buğra’ya teşekkür ederek, "Sevgili abicim Dursun Buğra’ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah’ım senden razı olsun" dedi.

(İHA)

Bugün 16:20 TSİ İHA İstanbul- Spor

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