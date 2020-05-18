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Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz