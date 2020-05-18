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Bugün 21:05 TSİ- Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek”

Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.”
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(İHA)

Bugün 21:05 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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