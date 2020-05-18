Bugün 21:05 TSİ- Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek”
Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.”
Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz