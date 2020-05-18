Ankara Batıkent haber! Ankara Batıkent Son Haberler

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Batıkent, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan semtlerinden biridir. Yenimahalle ilçesinin yaklaşık olarak yarısını Batıkent oluşturmaktadır.

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Ankara Batıkent Yenimahalle Son Dakika Haberleri Nelerdir?

Yenimahalle son dakika haberleri genel olarak Batıkent’te gerçekleşen haberlerdir. Batıkent, Yenimahalle ilçesinde bulunmaktadır. Oldukça geniş ve büyük bir yerleşim alanı olduğu için Ankara haberlerinin en popüler yerlerinden biridir. Ankara – Batıkent haberleri için en güncel haberlere en güvenilir kaynaklar aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Yenimahalle haberlerinin yanı sıra Batıkent’te meydana gelen:

· Kazalar,

· Trafik ile ilgili gelişmeler ve bilgiler,

· Kesinti bilgileri,

· Belediye haberleri,

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· Ulaşım bilgi güncellemeleri,

· Açılan yeni AVM’ler,

· Kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ankara Batıkent’ten Haberler Nelerdir?

Ankara haber Batıkent sayesinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı olan ve en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Batıkent hakkında son haberlere ve güncel gelişmeler hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz.

Ankara Batıkent haberleri aracılığı ile Batıkent’te yaşanan tüm gelişme ve yerel haber hakkında bilgi edinebilirsiniz. Batıkent’te meydana gelen tüm yol çalışmalarının yanı sıra açılan alışveriş merkezleri, okul ve eğitim kurumları hakkında bilgi sahibi olabilir, bu alanda meydana gelen:

· Kaza,

· Saldırı,

· Asayiş haberleri,

· Adliye haberleri,

· Yaşanan elektrik ve su kesintileri,

· Dolandırıcılık haberleri,

· Belediyeler tarafından verilen kararlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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