Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:20 TSİ- Ekonomi

Genç girişimcinin markasına 12.5 milyon TL yatırım

Genç kadın girişimci Eda Kurt’un kurucu ortakları arasında bulunduğu temizlikyolda.com, bir online yemek siparişi platformunun kurucusundan 12.5 milyon TL yatırım aldı.
mask

2013 yılında kurulan ve genç kadın girişimci Eda Kurt’un kurucu ortakları arasında olduğu şirket temizlikyolda.com, online yemek sipariş platformunun kurucusundan 12.5 milyon TL yatırım aldı. Girişiminin 41 yatırımcıya ulaştığını belirten Kurt, Türkiye’nin ve dünyanın en bilindik yatırımcılarından 7 yılda toplam 5 farklı turda milyonlarca dolar değerleme ile yatırımlar aldıklarını kaydetti.

Verdikleri hizmetlere de değinen Kurt, “Temizlik üzerine kurmuş olduğumuz Temizlikyolda markası, bünyesinde deneyimli personellere sahip birçok temizlik şirketi bulunduruyor. Biz de büyük hizmet ve servis şirketlerinin online hizmet vermesine aracılık ederek ev ve ofis temizliği ile müşterilerimize temizlik hizmeti veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“7 ÜLKEYE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYORUZ”

Türkiye’de temizlik sektörünün, lideri olmak için yola çıktıklarını söyleyen genç girişimci Kurt, “İlerleyen zamanlarda başta Suudi Arabistan olmak üzere Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail gibi birçok ülkeye SaaS teknolojimizi vermeye başlayarak bir pivot geçirdik. Büyük hizmet ve servis şirketlerinin online hizmet vermesine aracılık ediyoruz, şirket yönetim panelleri gibi konularda yazılımsal olarak destek sağlıyoruz” dedi.

Arap Yarımadası’nda yakaladıkları başarı modelini yakında Avrupa’da hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Kurt, ilk hedeflerinin Almanya, Hollanda ve Avusturya olduğunu söyledi.

“YOUTUBE’DA 50 BİNDEN FAZLA ABONEM VAR”

Girişimci kimliğinin yanı sıra youtuber ve influencer olarak da tanınan Eda Kurt, “Youtube’da birbirimizi çok sevdiğimiz ve yüzde 99’u kadınların oluşturduğu 50 binden fazla abonem var” şeklinde konuştu.

Kurt, toplamda 5 milyondan fazla izlenmeyi geçtiklerini ve hızla büyük bir topluluk olmaya doğru devam ettiklerini belirterek, “Düzenli olarak haftada en az iki video paylaşıyorum ve aldığım olumlu yorumlar ile görüyorum ki, takipçi kitleme bir şeyler katabildiğim için çok mutluyum” dedi.

(İHA)

Bugün 11:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı mask
Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart’ta azaldı mask
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Mart’ta azaldı
Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz mask
Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz
Borsa haftaya yükselişle başladı mask
Borsa haftaya yükselişle başladı
Ankara'da Serbest piyasada döviz fiyatları - 18 Mayıs 2020 mask
Ankara'da Serbest piyasada döviz fiyatları - 18 Mayıs 2020
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara mask
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu

GALERİ

Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada mask
Maltepe’de fırıncılara silahlı saldırı kamerada
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika: 5 büyüklüğünde deprem
ABD’de su hortumu mask
ABD’de su hortumu
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama mask
Ankara Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehir oldu! İşte Sıralama
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor mask
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı mask
Yüzlerce araç “Arabalı Sinema” günleri etkinliğine katıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL