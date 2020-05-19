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Bugün 12:05 TSİ- Spor

Anadolu Efes Spor Kulübü’nden 19 Mayıs’a özel video

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok özel bir video hazırladı.
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Videoda Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan ile birlikte Genel Direktör Alper Yılmaz, Başantrenör Ergin Ataman, A Takım Kaptanı Doğuş Balbay, A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir ve U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı.

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs videosunda şu mesajları paylaştı:

Başkan Tuncay Özilhan: "Bir yolculuğu gerçek yapan, atılan ilk adımdır."

Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Tüm zorluklara rağmen, asla vazgeçmemektir."

Başantrenörü Ergin Ataman: "Tek başınayken kararlı, birlikteyken yenilmez olduğunu bilmektir."

A Takım Kaptanı Doğuş Balbay: "Her parçası eşsiz, büyük bir aile olmaktır.

A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir: "O ilk adımın sorumluluğunu taşımaya devam ediyoruz.

U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

(İHA)

Bugün 12:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

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