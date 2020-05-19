Bugün 12:05 TSİ - Spor

Anadolu Efes Spor Kulübü’nden 19 Mayıs’a özel video

Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çok özel bir video hazırladı.