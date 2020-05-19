İspanyol ekibi Barcelona, 19 Mayıs’ı kutladı

İspanyol ekibi Barcelona, Türkiye’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı Barcelona Türkiye hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"FC Barcelona olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz