2020 MSÜ Sınavları Ne Zaman Yapılacak! 2020 MSÜ Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2020 Milli Savunma Üniversitesi Sınavları Ne Zaman Yapılacak! 2020 MSÜ Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2020 Milli savunma üniversitesi sınav tarihi bilindiği üzere 29 mart 2020 d yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Ülkemizde ve dünyada pandemi nedeniyle tüm sınavlar ertelenmişti. Aradan geçen zaman içinde Kovid-19’un kontrol altına alınması ile normalleşme sürecine girilmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi, öğrenci alımları ve sınav süreci ile ilgili tüm detayları içeren kılavuzu YÖK web sayfasında yayınladı.

Başvuruların tamamlaması ile beraber adaylar sınav hakkında tüm şartları yerine getirmelidir. Bu sınavlar genellikle YKS sınavları öncesinde de bir deneme olarak kabul edilmektedir.

Askeri okulların kapanmasından sonra silahlı kuvvetlerin subay temini için Milli Savunma Üniversitesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle 2019 senesinde Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi Başvuru işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmıştı.29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan sınav Korona virüs nedeniyle ileriki tarihe ertelenmişti.

Bu sınavlar normal sürecine geçilmesi ile 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Milli Savunma Üniversitesi Başvuru Şartları 2020

MSÜ bünyesinde eğitim almak isteyen gençler, bazı şartları karşılamak durumundadır. MSÜ başvuru şartları 2020 senesinde Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda açıklanmıştır. Başvuru için aranan nitelikler ve şartlar:

· Kişinin TC vatandaşı olması gerekmektedir,

· Harp Okulları bayan ve erkek Astsubay Meslek Yüksekokullarına yalnızca erkek öğrenciler alınmaktadır,

· Harp okulları için en fazla 20 yaşında olmak gerekmektedir,

· Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 yaşında olmak gerekmektedir,

· Lise ve dengi okullarda öğrenciliğe devam eden kişilerin ise kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olması gerekmektedir,

· Kişinn ailesinde tutum ve davranışları sebepleri ile yasa dışı ya da bölücü ideolojik görüşlerin olmaması gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Başvuruları Ne Zaman?

MSÜ başvuru tarihi 2020 senesinde 20 ŞUBAT 2020 olarak belirlenmiş ve başvuru işlemi tamamlanmıştır. Sınavdan kısa süre sonra sınav sonuçları açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının 26 Nisan’da açıklanması beklenmektedir.

Sınav giriş yerlerine ise ÖSYM aracılığı ile bakılabilir. Koronavirüs nedeniyle yapılamayan sınav 14 HAZİRAN 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları Belirleme Sınavı se sabah 10:15’te yapılacak.

Sınav toplam 135 dakika sürecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler ise bir sonraki aşamaya geçmeye de hak kazanacak. 2020 milli savunma üniversitesi sınav tarihi 7 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir.