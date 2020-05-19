Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:26 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:44 TSİ

2020 MSÜ Sınavları Ne Zaman Yapılacak! 2020 MSÜ Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2020 Milli savunma üniversitesi sınav tarihi bilindiği üzere 29 mart 2020 d yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Ülkemizde ve dünyada pandemi nedeniyle tüm sınavlar ertelenmişti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2020 Milli Savunma Üniversitesi Sınavları Ne Zaman Yapılacak! 2020 MSÜ Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2020 Milli savunma üniversitesi sınav tarihi bilindiği üzere 29 mart 2020 d yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Ülkemizde ve dünyada pandemi nedeniyle tüm sınavlar ertelenmişti. Aradan geçen zaman içinde Kovid-19’un kontrol altına alınması ile normalleşme sürecine girilmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi, öğrenci alımları ve sınav süreci ile ilgili tüm detayları içeren kılavuzu YÖK web sayfasında yayınladı.

Başvuruların tamamlaması ile beraber adaylar sınav hakkında tüm şartları yerine getirmelidir. Bu sınavlar genellikle YKS sınavları öncesinde de bir deneme olarak kabul edilmektedir.

Askeri okulların kapanmasından sonra silahlı kuvvetlerin subay temini için Milli Savunma Üniversitesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle 2019 senesinde Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Bilindiği üzere Milli Savunma Üniversitesi Başvuru işlemleri 20 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmıştı.29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan sınav Korona virüs nedeniyle ileriki tarihe ertelenmişti.

Bu sınavlar normal sürecine geçilmesi ile 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Milli Savunma Üniversitesi Başvuru Şartları 2020

MSÜ bünyesinde eğitim almak isteyen gençler, bazı şartları karşılamak durumundadır. MSÜ başvuru şartları 2020 senesinde Milli Savunma Üniversitesi kılavuzunda açıklanmıştır. Başvuru için aranan nitelikler ve şartlar:

·        Kişinin TC vatandaşı olması gerekmektedir,

·        Harp Okulları bayan ve erkek Astsubay Meslek Yüksekokullarına yalnızca erkek öğrenciler alınmaktadır,

·        Harp okulları için en fazla 20 yaşında olmak gerekmektedir,

·        Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 yaşında olmak gerekmektedir,

·        Lise ve dengi okullarda öğrenciliğe devam eden kişilerin ise kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olması gerekmektedir,

·        Kişinn ailesinde tutum ve davranışları sebepleri ile yasa dışı ya da bölücü ideolojik görüşlerin olmaması gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi Başvuruları Ne Zaman?

MSÜ başvuru tarihi 2020 senesinde 20 ŞUBAT 2020 olarak belirlenmiş ve başvuru işlemi tamamlanmıştır. Sınavdan kısa süre sonra sınav sonuçları açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının 26 Nisan’da açıklanması beklenmektedir.

Sınav giriş yerlerine ise ÖSYM aracılığı ile bakılabilir. Koronavirüs nedeniyle yapılamayan sınav 14 HAZİRAN 2020 tarihinde yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları Belirleme Sınavı se sabah 10:15’te yapılacak.

 Sınav toplam 135 dakika sürecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler ise bir sonraki aşamaya geçmeye de hak kazanacak. 2020 milli savunma üniversitesi sınav tarihi 7 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir.

Bugün 16:26 TSİ Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu mu? mask
Ankara'da Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılma tarihi belli oldu mu?
Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek - Ankara mask
Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek - Ankara
Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek” mask
Milli Eğitim Bakanlığı: “Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek”
Sınıf geçme sistemi belli oldu! Sınıfta Kalma yok, Sorumlu sınıf Geçme var mask
Sınıf geçme sistemi belli oldu! Sınıfta Kalma yok, Sorumlu sınıf Geçme var
İnek otlatırken EBA canlı derse katılan kıza, Bakan Selçuk’tan övgü mask
İnek otlatırken EBA canlı derse katılan kıza, Bakan Selçuk’tan övgü
Ankara'nın En İyi Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Şirketleri! mask
Ankara'nın En İyi Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Şirketleri!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara mask
İçişleri'nden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması - Ankara
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de mask
Ankara'da 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

GALERİ

Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
Cinayet: Babasını meyve bıçağı ile öldürdü mask
Cinayet: Babasını meyve bıçağı ile öldürdü
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi mask
19 Mayıs’ta dans ve müziklerle şenlendi
Ankara'da Sokak kısıtlamasında 4. gün mask
Ankara'da Sokak kısıtlamasında 4. gün
19 Mayıs’ın 101’inci yılında 101 motosikletli polis İstanbul turuna çıktı mask
19 Mayıs’ın 101’inci yılında 101 motosikletli polis İstanbul turuna çıktı
Toz hortumu oluştu: Görenler şaşkına döndü mask
Toz hortumu oluştu: Görenler şaşkına döndü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL