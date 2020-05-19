19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken, saat 19.19’da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklal Marşımızı okumak için Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım” ifadelerini kullandı.
Bugün 17:24 TSİ- Gündem
Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 19.19’da balkonlardan okunacak İstiklal Marşı coşkusuna Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nden katılacağını söyledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz