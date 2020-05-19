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Bugün 19:45 TSİ- Gündem

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 199 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe” dedi.

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“Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Arife gününden bayramın son gününe kadar 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır” dedi.

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İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge

çişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’dan 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak.

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Kadir Gecemiz mübarek olsun

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu müjdelenen, Ramazan Bayramı’nın habercisi kadir gecesini idrak ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında müslümanlar, bu gece evlerinde ibadet ve dua edecek.

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Görevden alınan HDP’li Iğdır Belediye Başkanı Akkuş tutuklandı

Iğdır’ın görevden alınan HDP’li başkanı Yaşar Akkuş, çıkartıldığı mahkeme sonrası tutuklandı.

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Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

(İHA)

Bugün 19:45 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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