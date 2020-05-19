Ankara'nın En Çok Okunan Haber Sitesi

Haberler Ankara.com tarafından yapılan açıklamada,yYaklaşık 200 bin takipçisi ile her gün Ankara yerel haberlerlerde en çok okunan ve takip edilen haber sitesi olduklarını belirtti.... 2006 Yılından beri tarafsız, güncel ve gündem konuları anında Ankara'lılara duyururan HABERLERANKARA.COM haber sitesi sosyal ağları ilede fark yaratmaya devam ediyor..

HaberlerAnkara.com'a ait 13 adet yerel haber sitesi ve sosyal ağları ile Ankara'nın gündem ve güncel haberlerinin en ücra köşelerine dijital olarak ulaştırmayı kendine hedef edinmiştir. 2006 yılından beri hergeçen büyüyen ve gelişen haberlerankara.com ailesi destek ve takipleri için Ankaralılara teşekkür ediyor.

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