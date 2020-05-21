Son Dakika... Ne Zamana Kadar Maske Takacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel Tarih Verdi

Koronavirüs salgınını etkileri her geçen gün biraz daha azalmaya başlamasının ardından Türkiye’de normalleşme adımları da atılmaya başladı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından en çok merak edilen soru ise maskelerin ne zaman kullanımından vaz geçileceği oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele ve normalleşme konusunda yeni normale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Levent Yamanel merak edilen soruları yanıtladı.

Yamanel tarafından yapılan değerlendirmede maske kullanımına en iyi ihtimalle 2021 yılının başına kadar devam edileceğini ifade etti. Türkiye’de normalleşme adımlarının atılmaya başlamasının ardından maske kullanımı hayati bir zorunluluk halinde geldi. Ancak birçok kişi maske kullanımının biteceği tarihi de merak etmeye başladılar.

2021 Yılının Başına Kadar Devam Edecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Yamanel, salgınla mücadelede hayati öneme sahip olan maske kullanımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, en iyi ihtimalle 2021 yılının başına kadar maske kullanmaya devam edileceğini vurguladı.

Yeni normal sürece alışılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yamanel, bu yeni normalin 4 temel kuralı olduğunu ifade etti. Maske kullanmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, kalabalık oluşturmamak ve hijyene dikkat etmenin global olarak bir bağışıklığın kazanılmasına etkili olan yeni normal sürecin kuralları olarak sayıldı.

Hava Akımı Yaratan Tüm Cihazlar Risk Taşıyor

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında farklı konulara da değinen Prof. Dr. Yamanel, hava akımı oluşturan cihazların tamamının salgının yayılmasına neden olabileceğini ifade etti. Bu konu üzerinde Çin’de yapılan bir araştırma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yamanel, evlerdeki klimaların da AVM girişlerindeki klimalarında bir kişinin hasta olması sonucu çok sayıda kişiye virüs bulaştırabileceğini ifade etti.

Normalleşme sürecinde de kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske kullanımıyla beraber sosyal mesafe kurallarına ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Maske kullanımı konusunda merak edilen soruya ise 2021 yılının başına kadar devam edeceği ifade edildi.