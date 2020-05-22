Geleceğimiz güzelleşsin diye 80 bin organik fide…

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturuyor. Başvuruların kapanması sonrası 80 bin organik fidenin dağıtımına başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Atılan tohumlar geleceğimizi yeşertecek.” dedi.

19 Mayıs tarihi itibariyle sonlanan organik fide başvuruları sonrası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serası’nda fideleri vatandaşlarla buluşturmaya başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “80.000 organik fideyi sizlere hediye ederek yerli, doğal ve geleneksel tatların sofranızda bulunmasını sağlıyoruz. Başvuruyu başlattığımız günden bu zaman dilimine kadar sadece Gölbaşılı vatandaşlarımızdan değil Ankara’nın birçok noktasından çok güzel mesajlar ve istekler aldık. Gölbaşı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Serası’na gelerek başvuru yapan bütün vatandaşlarımız fidelerine kavuşabilir” ifadelerini kullandı.

“Yoğun ilgiye teşekkür ederiz”

“Belediyemiz serasından organik fide dağıtımımız son hızla devam ediyor” açıklamasında bulunan Şimşek sözlerine şunları ekledi:

”Yoğunluk sebebi ile oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı bölge bölge başvurulara geri dönüş yapıyor, sizleri seramıza davet ediyoruz. En kısa sürede başvurularınıza sms ile geri dönüş yapılacak ve seramıza davet edileceksiniz. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Evde kaldığımız bu dönemde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek.”