İlginç soru ve cevaplar! Ünlü İsimlerden Nihat Hatipoğlu'na Soru Yağıyor!

Ünlü İsimlerden Nihat Hatipoğlu'na Soru Yağıyor!

Ramazan ayının en çok izlenen iftar ve sahur programlarında imza atan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında bu yıl programlarını stüdyoda gerçekleştirmek zorunda kaldı. Programa canlı yayında konuk alamayan Hatipoğlu, video izleyicilerinden aldığı sorularını yanıtlamaya başladı.

ATV ekranlarında canlı yayınla izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu’na bu yıl ünlü isimlerden gelen sorular ise gündem oldu. Vatandaşların yanı sıra ünlü pek çok isim tarafından video ile gönderilen sorular kısa sürede sosyal medyanın da gündeminde ilk sırada yer aldı. Öykü Gürman, Nursel Ergin, Latif Doğan ve Ebru Polat gibi ünlü isimler programa gönderdikleri sorular ile dikkat çekti.

Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu

Salgın nedeniyle programı seyircisiz yapmak zorunda olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, seyircilerden gelen videoları sorular yanıtlamaya başladı. Şarkıcı Ebru Polat ise Hatipoğlu'nun programına video göndererek "Hayırlı ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette 'Biz her insanın kaderini boynuna doladık' der. Fakat biz bunu yıllarca şu şekilde tercüme ediyoruz 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık' bu ifade yanlış mıdır? İyi günler" dedi.

Ünlülerden Hatipoğlu’nun Programına Yoğun İlgi

Ramazan ayının klasikleşen programlarından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programı, ATV ekranlarında yayınlanan canlı yayınları ile her yıl olduğu gibi bu yılda da gündem yaratmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl stüdyoda tek başına programı ekrana taşıyan Nihat Hatipoğlu, canlı yayında vatandaşların sorularını video ile almaya başladı.

Kısa sürede birçok kişinin video ile göndermiş olduğu soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu’na ünlü isimlerinde yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Son olarak ünlü türkücü Latif Doğan’ın da videolu bir soru göndermesinin ardından program gündem oldu. Ebru Polat, Latif Doğan, Öykü Gürmen ve Nursel Ergin gibi pek çok ünlü isim sorularını Nihat Hatipoğlu’na iletti.

Latif Doğan’dan Dikkat Çeken Soru

Nihat Hatipoğlu’na yanıtlaması için gönderdiği videolu soru ile dikkat çeken Latif Doğan, yapılan iyiliklerin paylaşılmasının doğru olup olmadığını sordu. Ünlü türkücü Doğan’ın sorduğu soruya Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıt vererek merak edilen bir konuya açıklık getirdi.

Yapılan iyiliklerin paylaşılmasının doğru olup olmadığını soran Latif Doğan’ın bu sorusuna Nihat Hatipoğlu, Kuran’ı Kerim’de Bakara suresinde, sadakların ve iyiliklerin açıkça ilan edilmesinin güzel bir şey olduğunun ancak iyiliklerin gizlenmesinin daha hayırlı olduğunu ifade etti. Cevabında ayrıca, ‘’iyilik yapıyorsun söylemiyorsun sorguluyorlar; söylüyoruz bu sefer de gösteriş gibi oluyor’’ diyerek Kuran’dan bir örnekle açıklama yaptı.