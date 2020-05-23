Ankara'daki fırtına nedeniyle İncek Mahallesinde gökyüzünde uçan kitaplık görüntülendi

Ankara çankaya ilçesi İncek mahallesinde 22 Mayıs'ta etkili olan fırtına nedeniyle uçan kitaplık yüksek binalara çarpması aynı yerde oturan vatandaş tarafından kaydedildi.
Ankaradasondakika haber sitesinde yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle İncek Mahallesi'ndeki yüksek siteler çarpan kitaplık korkuya neden olurken çarpma nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
İncek mahallesinde kitaplığın çarptığı binada oturan vatandaş tarafından çekilen görüntülerde uzakdan hızla gelen kitaplığın binaya çarpma görüntüleri yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz