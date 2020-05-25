Meteorolojiden Ankara'nın O Bölgelerine Çok Önemli Uyarı! Buralarda Yaşayanlar Dikkat...

Ankara'ya Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Ankara'da Yağışların, yarın öğleden sonra Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Meteorolojiden sağanak uyarısı
Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin'de yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yarın ise Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz