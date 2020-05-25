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Meteorolojiden Ankara'nın O Bölgelerine Çok Önemli Uyarı! Buralarda Yaşayanlar Dikkat...

Ankara'da Yağışların, yarın öğleden sonra Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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Ankara'ya Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı! 

Ankara'da Yağışların, yarın öğleden sonra Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin'de yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bitlis, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yarın ise Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün 18:58 TSİ Ankara- Yaşam

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