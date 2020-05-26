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Kılıçdaroğlu'ndan Flaş Erken Seçim Açıklaması! Erken Seçime iki isim karar verecek - Ankara

Erken seçim tartışmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Seçime gidilip gidilmeyeceğine iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan’dır diğeri de ortaklığı bozup bozmayacağı belli olmayan Sayın Bahçeli’dir” sözlerini kullandı.
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Kılıçdaroğu'ndan Erken Seçim Çıkışı Buna İki İsim Karar Verir

Erken seçim tartışmalarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Seçime gidilip gidilmeyeceğine iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan’dır diğeri de ortaklığı bozup bozmayacağı belli olmayan Sayın Bahçeli’dir” sözlerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FOX TV’de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat isimli programda gündemde olan konulara dair açıklamalarda bulundu. Gündemde yer tutan ve siyaseti meşgul eden erken seçin tartışmalarına yönelik de iki ismin karar verebileceğini belirtti.

“Erdoğan ve Bahçeli Erken Seçime Karar Verir”

Erken seçim tartışmalarına yönelik tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu konuyla ilgili “Seçime gidilip gidilmeyeceğine iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan’dır diğeri de ortaklığı bozup bozmayacağı belli olmayan Sayın Bahçeli’dir. Erdoğan erken seçim diyebilir. Sayın Bahçeli de ‘ben bunlardan bıktım, ekonominin hali ortada’ diyerek erken seçim ister,” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili Açıklama

Kılıçdaroğlu katıldığı programda aynı zamanda gündeme dair açıklamalarda da bulundu. Özellikle son dönemde isimlerinden söz ettirmeye başlayan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile ilgili olaylara da değinen CHP lideri, Ali Babacan hakkında “Babacan düzgün bir insan.

O yapı içerisinde Babacan da Davutoğlu da adı yolsuzluğu bulaşmamış, o yapılanmada nadir insanlardan. Sayın Babacan, ekonomide kaynakların nereye kullanılması gerektiği konusunda birikim sahibi bir insandır,” ifadelerine yer verdi.

İzmir’de Camiden Yayınlanan Müzik Tartışması

Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Kılıçdaroğlu, İzmir’de cami hoparlörlerinden yayınlanan müzikler hakkında da görüşlerini bildirdi.

Bu konuyla ilgili; “İzmir'de provokatif bir olay yapılmış. Yapanı, suçluları bulun diyoruz. Bulunmuyor. CHP'li bir arkadaşımız gözaltına alınıyor. CHP suçlanıyor. Bu kesinlikle provokatif bir olay, İzmir gibi bir yerde. Bir akıl tutulması var. Gideceğini görüyor bu beyefendi. O yüzden CHP'yi geriletme peşinde,” açıklamalarını tercih eden Kılıçdaroğlu, böyle bir kışkırtıcı eylemin CHP ile ilgisi olmadığını belirtti.

“İş Bankası hisseleri"

İş Bankası ile yaşanan olaylara da değinen Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili; “İş Bankası hisselerini biz sadece temsil ediyoruz. Oradan bir gelirimiz yok. Atatürk'ün bir mirası var. Biz bu vasiyetin gereğini yerine getiriyoruz. İş Bankası'nın iç işlerine hiç karışmayızi” sözlerini kullandı.

Bugün 12:59 TSİ Ankara- Siyaset

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